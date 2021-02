Student scheikunde ontvoerd voor productie drugs

Oud-agent Moleboheng Precious Mohasoa (29) stond maandag voor de rechter in Bloemfontein. Hij ontvoerde samen met twee handlangers een student scheikunde van de Universiteit van de Vrijstaat in Bloemfontein.

„Het slachtoffer stapte naar de politie toen hij ontsnapte uit het huis waar hij gevangen werd gehouden”, vertelt een woordvoerder van justitie aan Zuid-Afrikaanse media.

Na de aangifte vielen agenten het betreffende huis binnen. Daar vonden ze de drie mannen. Ook lagen er partijen drugs. De heren kregen ze een straf van 15 jaar voor ontvoering en een half jaar voor drugshandel. „Maar effectief wordt dat zestien jaar”, aldus een woordvoerder.

Nederland

Ook in Nederland zijn scheikundestudenten doelwit. Criminelen zouden de studenten ronselen om in xtc-labs te werken, waarschuwde een burgemeester in 2018, en schrijven zich zelfs hoogstpersoonlijk in voor zulke studies.