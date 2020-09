Verplichte opname voor neersteken van stagiaire daklozenopvang

De stagiaire werkte bij de nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Maliebaan in Utrecht. Ze werd door de verdachte in mei vorig jaar met een groot mes neergestoken nadat ze ging kijken bij een ruzie tussen bewoners. Ze moest worden geopereerd in het ziekenhuis, omdat ze een gaatje in de darm had. Vlak na dit incident stak de verdachte nog iemand in haar bovenarm.

Uit de rapporten van deskundigen blijkt dat de verdachte intensieve psychiatrische zorg nodig heeft. Hij lijdt onder paranoïde schizofrenie en hoorde stemmen, waardoor hij boos en achterdochtig was. De rechtbank besloot op basis van de adviezen van deskundigen dat de steekpartij niet aan de verdachte kan worden toegerekend en hem geen straf op te leggen. De rechtbank gaf vrijdag in plaats daarvan een zorgmachtiging af. Dit betekent dat de verdachte moet worden opgenomen in een psychiatrische kliniek.