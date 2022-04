Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Geest van totale oorlog waait door staatsmedia Steeds dreigender taal op Russische tv: roep om kernwapens en ’definitieve oplossing’ voor Oekraïne

Avond aan avond krijgt de Russische televisiekijker ingepeperd dat de invasie in Oekraïne een gerechtvaardigde ’militaire operatie’ is. De laatste weken, nu de Russische opmars stokt, klinkt de roep onder Russische tv-sterren om een ’definitieve oplossing van het Oekraïense probleem’ en de inzet van kernwapens nóg luider en dreigender. De geest van totale oorlog waait door de staatsmedia. De vraag is of Vladimir Poetin met het liquideren van elke vorm van tegenspraak niet een doos van Pandora heeft geopend.