Anti-5G-Facebookers verheerlijken brandstichting zendmasten: ’Yes Yess!’

Sporenonderzoek na brandstichting in Groningen. In korte tijd hebben al veertien masten in lichterlaaie gestaan. Ⓒ PRONEWS

AMSTERDAM - Voor de veertiende keer in korte tijd is er een zendmast in brand gestoken. Dit keer was het raak in Spijkenisse. In een grote anti-5G-Facebookgroep met 33.000 leden wordt ondertussen het stichten van brand in zendmasten aangemoedigd en verheerlijkt