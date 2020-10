Tweede arrestatie kofferbakmoord

De politie Noord-Nederland heeft de aanhouding van de man bevestigd aan De Telegraaf. De verdachte werd opgepakt door een gespecialiseerde arrestatie-eenheid. Volgens diverse bronnen van De Telegraaf gaat het om woonwagenbewoner Hans O. uit Emmen die in 2018 ook al werd aangehouden, maar wegens gebrek aan bewijs werd vrijgelaten. Hij was degene met wie Meinema voor het laatst contact had gehad de dag voordat hij verdween. O. beriep zich destijds deels op zijn zwijgrecht. De politie doet geen mededelingen over de identiteit van de verdachte.

De 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen was een kennis van Ralf en zijn vriendenclub. Hij was in het verleden als eens opgepakt voor een ernstig geweldsdelict.

Boerenjongen ’Ralfie’

De moord op Ralf staat bekend als de kofferbakmoord omdat het zwaar toegetakelde lichaam van de dertiger op 31 maart 2017 in de kofferbak van zijn eigen Mercedes werd gevonden. Die was geprobeerd om in een kanaal te duwen, maar bleef steken achter een stalen rand van het Stieltjeskanaal.

Het onderzoek bleek lastig omdat water dat de auto was binnengedrongen veel sporen en een telefoon van de man uit Klazienaveen had vernietigd. Ralf had geen criminele antecedenten en het mogelijke motief voor de moord was dan ook altijd een raadsel. Eerder werden ook twee verdachten opgepakt, maar die zijn kort daarna weer vrijgelaten.

De familie van ’Ralfie’ verhoogde in februari het tipgeld naar 100.000 euro. Wat de relatie is tussen Ralf en de 28-jarige verdachte is nog niet duidelijk.

Tips? Mail naar [email protected]