Taghi: ’Daar heb ik geen actieve herinnering aan’

De leider van de mocromaffia liet blijken in zijn cel ook de politieke ontwikkelingen in Den Haag te volgen. Op een vraag van een van de rechters of de verklaring van de kroongetuige klopt dat Taghi weleens met hem schaakte, luidde het antwoord: „Daar heb ik net als Mark Rutte geen actieve herinnering aan.”

De kroongetuige en een aantal medeverdachten worden deze week weer door de rechtbank verhoord en zaten net als bij vorige zittingen met zijn advocaat in een speciale cabine. Dit om te voorkomen dat hij vanaf de publieke- en perstribune zichtbaar is. Volgens Taghi en zijn advocaat Inez Weski is de kroongetuige ook voor hen onvoldoende waar te nemen en beïnvloedt dit de ondervragingen.

Moordverdachte Taghi sprak er zijn ongenoegen over uit. „Hij zit voor mij verscholen achter een muurtje en ik wil deze aartsleugenaar zien”, aldus een woedende Taghi.

Vragen

De rechtbank verklaarde begrip te hebben voor de wens van Taghi, maar zei vooralsnog niet te kunnen voldoen aan zijn verzoek beter zicht op Nabil B. te krijgen. Vrijdag mogen Weski en Taghi de hele dag rechtsreeks vragen aan Nabil B. stellen, die tijdens de verhoren woensdag geen moment echt in de problemen kwam.

Gewapende Politie eenheden bij de bunker in Amsterdam. Ⓒ ANP

De rechtbank stelde Nabil B. woensdagochtend vooral algemene vragen over de periode voor het moment dat B. overliep naar justitie. Ook wilden rechters weten of B. direct of indirect opdracht kreeg van Taghi moorden voor te bereiden. In een later stadium zal hij worden ondervraagd over de specifieke verdenkingen tegen de verdachten in het Marengo-proces. Op die dagen krijgen ook advocaten van andere verdachten de gelegenheid B. te ondervragen.

Bunker

De zitting van woensdag in de bunker in Amsterdam-Osdorp was wederom omgeven met talloze beveiligingsmaatregelen. Politie en openbaar ministerie zetten iedere zittingsdag honderden medewerkers in om het proces veilig te laten verlopen.