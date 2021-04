Taghi: ’Ik wil gezicht kroongetuige zien’

De kroongetuige tegen Taghi en een aantal medeverdachten wordt vandaag weer door de rechtbank verhoord en zit met zijn advocaat in een speciale cabine. Dit om te voorkomen dat hij vanaf de publieke- en perstribune zichtbaar is. Volgens Taghi en zijn advocaat Inez Weski is de kroongetuige ook voor hen onvoldoende waar te nemen.

Moordverdachte Taghi sprak er zijn ongenoegen over uit. „Hij zit voor mij verscholen achter een muurtje en ik wil deze aartsleugenaar zien”, aldus een woedende Taghi. De rechtbank verklaarde begrip te hebben voor de wens van Taghi, maar zei vooralsnog niet te kunnen voldoen aan zijn verzoek beter zicht op Nabil B. te krijgen.

Opdracht

De rechtbank stelt Nabil B. woensdagochtend vooral algemene vragen over de periode voor het moment dat B. overliep naar justitie. Ook willen rechters weten of B. direct of indirect opdracht kreeg van Taghi moorden voor te bereiden. Later zal hij worden ondervraagd over de specifieke verdenkingen tegen de verdachten in het Marengo-proces. Op andere dagen krijgen ook advocaten van verdachten de gelegenheid B. te ondervragen.

De zitting van woensdag in de bunker in Amsterdam-Osdorp is wederom omgeven met talloze beveiligingsmaatregelen. Politie en Openbaar Ministerie zetten honderden medewerkers in om het proces veilig te laten verlopen.