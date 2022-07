’Onvermijdelijk’ entreeticket in de maak voor dagtoeristen Venetië

Venturini spreekt over een revolutionaire maatregel om het toerisme in de Dogenstad in goede banen te leiden. „We zijn er bewust van dat de maatregel niet meer kon worden uitgesteld. Het is onvermijdelijk als we de pieken tijdens toeristische seizoenen willen indammen”, aldus de wethouder.

Wie de stad wil bezoeken kan daarvoor via de website Venezia Unica (www.veneziaunica.it) reserveren. Deze reservering is noodzakelijk voor alle dagjestoeristen die voortaan verplicht zijn om een soort belasting te betalen. De reservering en betaling is mogelijk vanaf één augustus dit jaar en is gebaseerd op een qr-code die aan de dagjestoerist wordt gegeven zodra de betaling is voltooid.

Boete

Als er toeristen worden betrapt die noch een reservering hebben, noch de belasting als dagtoerist hebben betaald, dan moeten ze voor straf een boete van 50 tot 300 euro betalen. Mogelijk komen er ook draaipoortjes.

Verder komt er een verhoging van vervoersprijzen in de Dogenstad. Vanaf 1 juli kost de bus van het vliegveld van Venetië naar het centrum niet meer 8, maar 10 euro. Wie met de auto naar Venetië wil gaan en deze daarom noodzakelijkerwijs op het plein Piazzale Roma aan de rand van de stad wil parkeren, betaalt voor een dag niet meer 26, maar 35 euro. Wie in Venetië zich per waterboot wil verplaatsen met de ’vaporetto’ betaalt voortaan voor een rit 9,50 euro, een verhoging van twee euro. Ook dag- en weekkaarten voor de vaporetto zijn 4 tot 5 euro duurder geworden. Deze verhoogde tarieven zijn alleen voor toeristen. Wie minstens een maand van tevoren reserveert kan korting krijgen. Dan kost een parkeerplaats niet meer 35 euro, maar 30 euro en betaal je de oude prijs voor een rit met de vaporetto.

Venetië wordt soms getergd door massa’s toeristen. Soms zelfs ruim 100.000 op een dag. Dat kan de stad niet aan. Daarom acht de gemeente deze maatregelen noodzakelijk.