Vanaf volgend jaar entreeticket voor dagtoeristen Venetië

Veel inwoners van Venetië hebben kritiek op het massatoerisme met overvolle straten en bezienswaardigheden. Voor de coronapandemie kwamen er dagelijks vaak meer dan 100.000 bezoekers.

Iedereen die een hotel in de stad heeft geboekt, in de stad woont of daar is geboren, heeft geen ticket nodig. De anderen kunnen de kaartjes online boeken. Afhankelijk van hoe druk het is, kan de prijs variëren: die zal rond de tien euro per persoon schommelen. Als je eerder boekt, betaal je minder. Met bijvoorbeeld een QR-code kunnen toeristen dan hun ticket laten zien.

Wie zonder bewijs in het historische centrum wordt betrapt, riskeert boetes van 50 tot 300 euro. Mogelijk komen er zelfs draaipoortjes.

Verder gaan vanaf september de prijzen voor musea en zogenoemde vaporetti, de waterbussen, omhoog, tenzij je online boekt. Venetië wil gasten er aan laten wennen dat ze hun bezoek moeten plannen.