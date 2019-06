‘Maak plan voor heropvoeden IS-kinderen’

Amsterdam - Moeten we IS-kinderen en hun moeders terug laten keren naar het land van herkomst? Volgens verslaggever Wierd Duk zou dit enorme problemen kunnen opleveren. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’. En verder: de beïnvloeding van het proces-Wilders door toenmalig minister Opstelten, de verplichting om een verzekering af te sluiten en Wierd Duk geeft zijn mening over vrouwenvoetbal.