Bali dreigt met uitwijzing toeristen

Aanleiding is een Tsjechisch stel dat met heilig gooide in een tempel.

Eerder misdroeg een Australiër zich ernstig. Ook werd een Rus gepakt die een half verdoofde baby orang-oetan probeerde het land uit te smokkelen. Hij had het dier gestolen uit een heilig verklaarde dierenopvang in Ubud.

Tekst gaat door onder de video

De in Tsjechië bekende Instagrammer Zdenek Slouka tilt in een video de rok van zijn vriendinnetje Sabina in een tempel op. Hij sprenkelt heilig water over haar achterwerk.

De twee hebben de video van Instagram inmiddels verwijderd en zijn diep door het stof gegaan. Het stel heeft zelfs in lokale kledij boete gedaan in een tempel.

Lokale bestuurder Arya Wedakarna zegt in de Daily Telegraph dat misdragers in de toekomst ook eerst verplicht hun spijt zullen moeten betuigen en een ’reinigingsritueel’ moeten ondergaan. Daarna dreigt uitwijzing.