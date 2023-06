Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt laffe moord op Corrie (91) na onderzoek vol fouten ooit opgelost? ’Wie doet een oude vrouw dit aan’

Door Gerda Frankenhuis en Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

José de Roo en haar dochter Gabriëlle met de foto van hun vermoorde moeder en oma: „Wie doet zoiets?” Ⓒ Serge Ligtenberg

Wie vermoordde de 91-jarige Corrie van Geesbergen in haar woning aan de Haagse Erasmusweg? Dat is de vraag die de familie van de kwieke Haagse al ruim vier jaar bezighoudt. Ook het rechercheteam leeft nog dagelijks met de vraag en hoopt net als de nabestaanden op een wonder.