Stadsbus in Canada rijdt kinderopvang in, twee kinderen overleden

De politie arresteerde de 51-jarige buschauffeur. Hij wordt beschuldigd van moord en gevaarlijk rijgedrag. Het incident was in Laval in de buurt van Montreal in de Franstalige provincie Quebec. Volgens getuigen leek het een opzettelijke daad.

Veiligheidszone

Rond het gedeeltelijk verwoeste gebouw van de kinderopvang is een grote veiligheidszone ingesteld. „Veel ouders zijn in paniek, want ze kunnen niet dichterbij de plaats van het ongeval komen terwijl hun kinderen daar nog altijd zijn”, aldus een moeder.

De Canadese premier Justin Trudeau zegt er kapot van te zijn: „Dat zijn we allemaal. Ik kan me niet voorstellen wat de families nu doormaken.”