Kikker geeft licht

Wetenschappers van de universiteit in Buenos Aires beschrijven in hun vakblad PNAS dat de hypsiboas punctatus een fluorescerende huid blijkt te bezitten. Het is nog een raadsel waaróm de boomkikker oplicht. Het is de eerste amfibie bij wie de verlichtingseigenschap is vastgesteld.

Hoe de kikker aan zijn licht komt, is wel al bekend. Hij absorbeert namelijk daglicht, wat hij dan in het donker weer ’afgeeft’. De onderzoekers bestraalden de hypsiboas punctatus met uv-licht en jawel, hij lichtte ervan op. Hoe hij dat doet, is nog onderwerp van studie, zo meldt de Süddeutsche Zeitung.