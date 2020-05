Politie maakt zich zorgen over toenemend aantal snelheidsduivels

,,Je hebt het dan over ernstige overtredingen, want het innemen van het roze kaartje gebeurt alleen als 50 km/u of harder gereden wordt. dan is toegestaan. Levensgevaarlijk dus”, zegt de nieuwe Landelijk projectleider infrastructuur van de politie, Paul Broer in een interview met De Telegraaf.

Snelheid is één van de belangrijkste doodsoorzaken in het verkeer. ,,Vandaar dat we ook onverminderd hard optreden en handhaven op dit ongewenste gedrag. Vooral sinds er veel wordt thuisgewerkt zien we een extreme stijging van twee keer zoveel invorderingen als vorig jaar. Van 6 tot en met 26 april waren dat er 1097 tegenover 562 in 2019. Echt zorgwekkend”, stelt Broer, die vaststelt dat de snelheidsmaniakken niet alleen op de snelweg het gaspedaal te diep intrappen, maar evenzogoed op lokale en provinciale wegen.