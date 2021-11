Fitnesscoach tijdens digitale work-out door het hoofd geschoten

Deelnemers van de videotraining waren zich al bijna drie kwartier in het zweet aan het werken toen plotseling naast instructeur Lawrence Masinge een andere man opdook. Met een wapen. Hij schoot de fitnesstrainer zonder pardon door het hoofd. Volgens Daily Mail waren woensdag meer dan tweehonderd mensen via het platform Zoom getuige van de schrikwekkende moord.

Kijkers lichtten direct de politie in. De hulpdiensten kwamen ruim een half uur later ter plaatse in de woning in Pretoria. De sportieve Masinge bleek echter niet meer te redden.

Het slachtoffer had ruim vierduizend volgers op Instagram en probeerde in zijn omgeving jongeren tot meer sport en beweging te verleiden in plaats van het soms gewelddadige straatleven in Zuid-Afrika.

Een van de videodeelnemers, die anoniem wil blijven uit veiligheidsoverwegingen, hoorde ineens ’een luid bonzend geluid’. „Mijn man rende naar het beeldscherm en zei ’die kerel wordt neergeschoten’.”