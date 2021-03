’Politie hoopt op blonde vrouw rond steekpartij Armando’

Dit stellen getuigen aan wie afgelopen donderdag tijdens het passantenonderzoek op het Julialaantje een foto is getoond. „Het gaat om een blonde vrouw met een onbekende nationaliteit die de dader waarschijnlijk heeft gezien.”

Inmiddels liggen er ook al veel bloemen op de plek waar de dader op 18 februari het slachtoffer willekeurig met een mes in de rug stak. Bij het monumentje stond maandag ook een man stil, die zes dagen eerder bij een bushalte in de omgeving werd lastiggevallen door een getinte jongen met een fiets.

„Hij had een capuchon op en een sjaal voor zijn gezicht. Ik kreeg er een naar gevoel bij en moest er meteen aan denken toen ik over de steekpartij las.” De politie liet na het incident weten dat Armando in het ziekenhuis, voor hij stierf, liet weten dat de dader een getinte jongeman van 1.75 tot 1.80 meter lang is. Er zijn tot nu toe ruim twintig tips binnengekomen.

Eerder dit jaar werden ook al mensen, al dan niet met een steekwapen, bedreigd in de omgeving van de plek waar de steekpartij plaatsvond. Aan het incident, dat voor veel onrust zorgt in Rijswijk, wordt dinsdagavond opnieuw aandacht besteed op tv.