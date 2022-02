Rusland wijst Amerikaanse vice-ambassadeur uit: ’Escalerende stap’

Bartle Gorman werd volgens Moskou uitgewezen uit vergelding voor een eerdere opdracht aan een Russische adviseur in Washington om te vertrekken, zonder daar details over te geven. Vice-ambassadeur Gorman heeft Rusland volgens een Amerikaanse bron vorige week al verlaten. De relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten verkeert op een dieptepunt. De Amerikaanse regering waarschuwt vrijwel dagelijks voor een Russische inval in Oekraïne.

Beide grootmachten liggen al langere tijd overhoop met elkaar over personeel in hun respectievelijke ambassades. Moskou zei eind vorig jaar dat medewerkers die langer dan drie jaar op hun post zijn terug naar huis moeten gaan. Gorman was er korter dan die periode en had een geldig visum, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

’Ongegronde uitwijzing’

Het Witte Huis riep Rusland op een einde te maken aan de „ongegronde uitwijzingen” van diplomaten en medewerkers. „Nu meer dan ooit is het cruciaal dat onze landen het noodzakelijke personeel ter plekke hebben om het contact tussen onze regeringen te faciliteren.”

Frankrijk, Duitsland en verschillende andere Europese landen hebben Rusland donderdag gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen als het land Oekraïne binnentrekt. „We onderstrepen dat elke verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen zal hebben en ongekende kosten met zich mee zal brengen”, staat in een gezamenlijke verklaring van beide landen die ook is ondertekend door Estland, Noorwegen, Albanië en de EU-delegatie bij de Verenigde Naties.

De ondertekenaars maken zich grote zorgen over de concentratie van Russische troepen bij de Oekraïense grens. „We betreuren het dat Rusland tot dusver geen bevredigende verklaring heeft gegeven” voor de troepenopbouw, zei de Duitse ambassadeur Antje Leendertse bij de VN tijdens de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad.