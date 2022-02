VS: Rusland zoekt met bewering over genocide motief voor inval

Dinsdag claimde de Russische president Vladimir Poetin nog dat Kiev een volkerenmoord pleegt in het oosten van Oekraïne. In die regio, ook wel bekend als de Donbass, zitten pro-Russische separatisten die sinds 2014 een oorlog voeren tegen het regeringsleger.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, stelt dat Moskou deze beweringen doet om een motief te hebben om Oekraïne binnen te vallen. „De afgelopen weken hebben we gezien hoe Russische functionarissen talloze verhalen in de media lieten verschijnen die als voorwendsel voor een invasie kunnen dienen”, aldus Price. De beschuldigingen worden volgens inlichtingen van het ministerie ook veelvuldig gedeelde op sociale media in Rusland.

Eerder deze maand verscheen volgens de Amerikanen onder meer een vervalste video over een Oekraïense volkerenmoord. Inlichtingendiensten spraken toen ook al over „een extreem omvangrijk complot.” Zelfs echte lijken zouden zijn gebruikt om slachtoffers van de strijd te verbeelden en acteurs zouden rouwenden hebben gespeeld.

De-escalatie

De Amerikaanse president Joe Biden en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz willen dat Rusland actie onderneemt om de spanning rond Oekraïne te verminderen. De twee wereldleiders zeggen dat er geen tekenen zijn dat Moskou serieus werk maakt van het terugtrekken van troepen aan de Oekraïense grens.

Scholz bracht deze week een bezoek aan Moskou en belde later met de Amerikaanse president om hem bij te praten. „Het risico op verdere militaire agressie door Rusland tegen Oekraïne is groot”, staat in een verklaring die de Duitse regering vervolgens naar buiten bracht. Daarin wordt nog eens duidelijk gemaakt dat Moskou kan rekenen op „zware consequenties” als het Oekraïne binnenvalt.

Rusland heeft al een troepenmacht naar de grens gestuurd met dat buurland. Moskou zegt zich bedreigd te voelen door de uitbreiding van de NAVO en wil garanties dat Oekraïne geen lid kan worden van dat bondgenootschap. De Russische president Vladimir Poetin had na een gesprek met Scholz aangegeven nog mogelijkheden te zien voor diplomatie. Biden en Scholz juichen dat toe.

De Russische autoriteiten zeggen zelf dat ze al troepen weghalen bij de grens. Ze gaven beelden vrij waarop te zien is dat tanks en andere legervoertuigen vertrekken. Dat leidde internationaal tot kritische reacties. De VS waarschuwden dat de troepenopbouw gewoon doorgaat.