Verdachte in moordzaak Daan Mellée opnieuw aangehouden

Twee weken geleden werd ook al een 38-jarige verdachte aangehouden in zijn woning aan de Beneluxlaan in Enschede. De man was eerder al door de politie gehoord als getuige in de zaak.

Het slachtoffer werd op 3 juli 2018 dood gevonden in zijn woning aan Het Oosterveld in Enschede. Hij was de avond daarvoor doodgeschoten. Eind juni van dit jaar werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak rond de gewelddadige dood van de 26-jarige man. De politie heeft in september onder meer in een vijver in het Wesselerbrinkpark gezocht naar het mogelijke moordwapen.