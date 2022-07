Kabinet onderzoekt asielopvang op zee

Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar opvang op een schip mogelijk is, vertelt de VVD-bewindsman. Daarom wordt ook opvang op zee nu onderzocht. Dat brengt moeilijkheden met zich mee, erkent Van der Burg. „Zo moeten er dan loodsboten van en naar de kust komen, anders zitten ze er gevangen en dat mag niet.”

De staatssecretaris denkt dat extra opvangplaatsen niet direct morgen zijn geregeld. Hij verwacht dan ook dat de schrijnende situatie in aanmeldcentrum Ter Apel - waar dagelijks honderden mensen buiten slapen - nog wel even zal duren. „Dat zal vrees ik nog de nodige dagen, zo niet weken, gaan duren.”

De bewindsman hoopt ook op andere opties. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag gebouwen gaan aankopen om mensen in te huisvesten, ook als daar nog niet de juiste bestemming op zit. Door het makkelijker te maken om bijvoorbeeld oude leegstaande hotels te kopen, hoopt het kabinet de druk op de asielketen te verlichten.

Verdeling Oekraïners

Het kabinet heeft woensdagavond vier besluiten genomen, zei Van der Burg na afloop van crisisberaad woensdagavond. Naast het makkelijker beschikbaar maken van panden, wil Van der Burg ook Oekraïners anders over het land verdelen. Er zijn gemeenten die wel opvangcapaciteit voor deze groep willen vrijmaken, maar niet voor andere vluchtelingen. Door op die plekken zo veel mogelijk Oekraïners op te vangen, komt er plek vrij in gemeenten die het niet uitmaakt of ze Oekraïners of asielzoekers opvangen.

Verder kondigde de staatssecretaris aan dat drie grote cruiseschepen naar Nederland gehaald worden. Op ieder schip is plaats voor zo’n 1000 asielzoekers. Daar werd al langer aan gewerkt, maar het is nog niet duidelijk waar die komen te liggen. Een van de drie komt in Velsen, voor de andere twee wordt nog een plek gezocht. Aanvankelijk was Vlissingen ook in beeld, maar die gemeente trok zich terug. De staatssecretaris heeft verder gevraagd of er nog plek vrij te maken is op de terreinen van Defensie.

Veiligheidsregio’s stoppen per 1 oktober met opvangplaatsen bieden, omdat ze vinden dat het kabinet verantwoordelijk is. Tot die tijd moet er volgens Van der Burg een versnelling plaatsvinden die 7500 plekken oplevert. „We moeten harder dweilen dan de kraan doorstroomt, maar op dit moment is het dweilen met de kraan open.”