Vooral ouderen doelwit Malafide Britse klusjesmannen duiken op in het land: dakgoot schoonmaken en dan plots duizenden euro’s vragen

Maastricht - Ze bellen aan, bieden aan de oprit of dakgoot schoon te maken en vragen daarna een buitensporig bedrag. Klusjesmannen in een busje met Brits kenteken probeerden deze week hun slag te slaan in Maastricht. Met name oudere bewoners zijn het doelwit.