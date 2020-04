Wapens, munitie en nucleaire centrale: niet iedereen kan van USS Theodore Roosevelt

Het Pentagon zegt dat op het eiland in de Grote Oceaan hotelkamers worden geregeld voor personeel dat van boord gaat. Het schip heeft ongeveer 4800 bemanningsleden en van hen moeten er zo’n 1000 achterblijven, zei waarnemend minister van Marine Thomas Modly in Washington.

„We gaan niet alle bemanningsleden van boord halen. Dat kan niet en dat doen we ook niet”, zei Modly. „Dit schip heeft wapens aan boord. Munitie aan boord. Er zijn dure vliegtuigen en er is een nucleaire krachtcentrale.”

Inmiddels zijn al zo’n 1000 manschappen van boord gegaan. Dat moeten er binnen enkele dagen 2700 zijn. „Het plan is om zoveel mogelijk mensen van de Teddy Roosevelt te halen als mogelijk is”, zei schout-bij-nacht John Menoni.

Commandant: ’Dit is geen oorlog’

De Theodore Roosevelt is volgens de minister momenteel het enige marineschip op zee waar besmettingen aan boord zijn vastgesteld. Er zouden wel bemanningsleden besmet zijn geraakt van vaartuigen die niet op missie zijn.

De commandant van het schip had de noodklok geluid over de situatie aan boord. Kapitein Brett Crozier waarschuwde in een brief aan zijn superieuren dat het virus om zich heen greep en vroeg om maatregelen. „Dit is geen oorlog. Er hoeven geen zeelieden te sterven.”

De brief van Crozier lekte deze week naar de media en bracht het Pentagon in verlegenheid. Degene die achter het lek zit, riskeert volgens minister Modly disciplinaire maatregelen. Hij benadrukte niet te weten of de kapitein de tekst zelf naar buiten heeft gebracht.

Morele plicht

Op Guam, een Amerikaans territorium, is bezorgd gereageerd op de komst van de zeelieden. Gouverneur Lou Leon Guerrero zegt dat haar is verzekerd dat alleen opvarenden aan land gaan die negatief hebben getest op het virus. Ze noemde het een „morele plicht” om de militairen te helpen.

Het vliegdekschip met andere schepen, het ’gevolg’ waarmee de Theodore Roosevelt Carrier Strike Group is gevormd. Ⓒ via REUTERS

„We vragen deze mensen om te sneuvelen voor onze bescherming, en ze vragen ons nu om ze te helpen af te komen van dit afschuwelijke virus.”