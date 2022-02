Nog twee meter te gaan: zo proberen reddingswerkers kleuter Rayan te bevrijden

Het is niet zeker of het 5-jarige jongetje Rayan nog in leven is. Hij viel dinsdagmiddag in de lege waterput die naar schatting 32 meter diep is. Artsen staan klaar om de jongen indien nodig te behandelen. De Marokkaanse regering zei mee te leven met de ouders.

Speciale reddingsteams kwamen ter plaatse, omwonenden kwamen samen om hulp te bieden. Maar via de schacht bij Rayan komen was geen optie: de doorsnede bedroeg slechts een halve meter. Een tengere jongen van 13 bood zich zelfs aan om naar beneden te gaan, maar dat risico wilden de hulpverleners niet nemen. “Daarom zijn we gestart met het afgraven van de grond rondom de schacht. Op die manier hopen we bij het jongetje te komen”, zei reddingswerker Abdlhadi Tmrani.

Op beelden is te zien hoe een reddingsteam probeert de jongen te bereiken. Artikel gaat verder onder de video.

Instortingsgevaar

De hele operatie gebeurt met de allergrootste voorzichtigheid, aangezien er acuut instortingsgevaar is. Donderdagavond kwamen reddingswerkers al tot op vijf meter van de jongen. De laatste meters moesten ze manueel weggraven, om het risico op instorting zo veel mogelijk te beperken.

Maar de tijd drong. Rayan was door de val en namelijk erg verzwakt. “Maar hij leeft”, zei zijn vader. Omdat er in de diepe schacht weinig luchttoevoer is, lieten de reddingswerkers een zuurstoffles in de put zakken. De jongen kon ook enkele slokjes water drinken en iets eten via buizen die naar beneden werden gelaten. Een helikopter van de lokale politie stond ondertussen paraat. Ook een ambulance en een medisch team waren ter plaatse om de kleuter onmiddellijk de nodige zorgen toe te dienen.

’Geen oog dichtgedaan’

Het jongetje viel dinsdagmiddag in de put toen zijn vader die aan het repareren was. „Ik heb de afgelopen dagen geen oog dichtgedaan”, vertelde zijn vader volgens het Franse persbureau AFP. De oma van het jongetje zegt dat hij in het hele dorp Bab Berred zeer geliefd is.

Bekijk ook: Zo probeert reddingsteam jongetje uit put in Marokko te halen

Ⓒ ANP / AFP

Reddingswerkers kunnen niet zomaar afdalen in de put, omdat die met een diameter van 45 centimeter te smal is. Wel is het gelukt om via slangen water en zuurstof bij de jongen te krijgen. Op videobeelden was eerder te zien dat hij nog in leven is. Er staan medici klaar om Rayan op te vangen als hij uit de put kan worden gehaald en een politiehelikopter staat klaar om het kind over te brengen naar het ziekenhuis.

De reddingsoperatie, die door verschillende Marokkaanse media live wordt uitgezonden, houdt het hele land in spanning. De Arabischtalige hashtag #SaveRayan gaat in Noord-Afrika viraal op sociale media en verschillende beroemdheden, zoals de Algerijnse voetballer Riyad Mahrez die voor Manchester City speelt, uiten hun steun.

Het ongeval doet denken aan een tragedie die zich in 2019 in Spanje voordeed, toen de 2-jarige Julen bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was zo’n twee weken in de ban van de wanhopige pogingen de peuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.

Bekijk ook: Zo beleeft Totalán het drama rond Julen