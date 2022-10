Glennis Grace in rechtbank geconfronteerd met camerabeelden: ’Alsof er storm door Jumbo ging’

Er hangt haar een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand boven het hoofd. Haar zangcarrière is geknakt.

Ze trok woensdag voor het eerst in tijden weer een volle zaal, maar dat had zangeres Glennis Grace (44) liever in de Ziggo Dome gedaan, dan in de rechtbank van Amsterdam. De dag waarop ze door het lint ging vanwege de vermeende mishandeling van haar 15-jarige zoon in de Jumbo-supermarkt is haar duur komen te staan.

Media-aandacht

De officier van justitie eiste een taakstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen haar voor openlijk geweld. Volgens haar advocaat Kerem Canatan is zij al zwaar gestraft „doordat ze haar opgebouwde carrière grotendeels kwijt is, haar reputatie onherstelbaar is beschadigd en haar inkomstenbron is opgedroogd.” Allemaal door de hetze van media onder aanvoering van de roddelpers, vindt Canatan.

Glenda B. en haar ex Dion K.

Die media-aandacht veroorzaakte Glennis Grace echter zelf. Hoe precies werd aan de hand van camerabeelden uitgebreid getoond in de zittingszaal. Behalve dan de directe aanleiding. Dat waren de leugens van de 15-jarige zoon van Glenda B. alias Glennis Grace. Die kwam op 12 februari 2022 thuis met een gehavend gezicht en de bewering dat hij door een paar Jumbo-medewerkers in elkaar was geslagen. Glennis Grace ontstak in woede. Furieus appte ze haar ex-vriend Dion K. met de mededeling dat ze „helemaal door het lint ging.”

„Poten thuis, er gaan koppen rollen”, schreef ze woedend. Wat zoon Anthony niet vertelde was dat hij al meermalen door het Jumbo-personeel was aangesproken op het roken van een elektronische sigaret in de winkel. Hij werd samen met zijn vriend de winkel uitgezet, maar kwam tot vijf keer toe terug, smeet een winkelmandje naar het personeel en stompte een van hen in het gezicht. Toen hij een duw kreeg verloor hij zijn evenwicht en viel met zijn gezicht ergens tegenaan.

„Weet je wel wie ik ben? Je weet niet met wie je te maken hebt. Ik kom met meer mensen terug. Jullie krijgen allemaal twee kogels door de kop”, schreeuwde de jongen tegen het winkelpersoneel.

Zeven mensen

Glennis Grace ontstak in woede bij het zien van zijn schaafwonden en besloot verhaal te gaan halen. „Mijn moederhart ging spreken”, zei de zangeres tegen de rechtbank. Waarom belde ze de politie niet? „Dat heb ik overwogen, maar niet gedaan. Hád ik het maar gedaan.”

Ze ontkent dat ze behalve haar ex en de vader van het vriendje meer mensen optrommelde om mee te gaan. Toch stonden er een uur later zeven mensen bij de Jumbo voor de deur. Volgens advocaat Canatan was er geen sprake van coördinatie of een taakverdeling. Dat ziet officier Hetty Hoekstra anders. De groep splitste zich op en liep via twee ingangen naar binnen. Hoekstra: „Duidelijk om het personeel in te sluiten en de Jumbo over te nemen.”

Wat volgde was chaos. Volgens Hoekstra nam Glennis het initiatief. „Jonge supermarktmedewerkers zijn belaagd. Ze zijn opgejaagd, geslagen, getrapt en achtervolgd terwijl ze gewoon op zaterdagavond aan het werk waren.”

Ⓒ Rechtbanktekening Petra Urban

Glennis Grace treft de vermeende mishandelaar van haar zoon in een telhokje achterin de winkel. Met priemende wijsvinger: „Motherfucker, ik snijd je keel door als je het de volgende keer weer doet”, zou ze hebben gezegd. Omdat er geen geluidsopnamen zijn kan die bedreiging echter niet worden bewezen, zegt de officier.

Glennis Grace gaf de jongeman een harde klap tegen zijn gezicht omdat ze ondanks zijn mondkapje meende te zien dat hij haar uitlachte. „Dat zag ik aan zijn ogen.” En ze gaf hem een knietje. Hoewel ze zelf zegt dat ze alleen „even mijn been optilde.”

’Mijn maag draait zich om’

In de winkel werden andere medewerkers belaagd. „Het was alsof er een storm door de Jumbo ging”, zei slachtoffer Tino. Glennis’ ex-vriend Dion K. deelde een flying kick en vuistslagen uit en werkte een Jumbo-medewerker tegen de grond. „Als je nog een keer met je tengels aan een jongen van 15 zit, dan pak ik mijn mes en steek ik je ogen uit je kop en sla je tanden uit je bek, pannenkoek.”

Glennis Grace lijkt af en toe de mannen tot kalmte te manen, maar distantieert zich niet van het geweld, aldus de officier. Alles bij elkaar duurde de aanval vier minuten. „Voor het personeel leek het een eeuwigheid. Ze konden geen kant op”, zei hun advocaat Richard Korver.

„Mijn maag draait zich om als ik de beelden zie”, zei Glennis Grace tegen de rechtbank. Tegen de drie meerderjarige slachtoffers Tino, Rik en Evgeny: „Sorry voor wat jullie is aangedaan.”

Haar medeverdachten hoorden straffen eisen variërend van een taakstraf van 200 uur en een maand celstraf, tot een taakstraf van 150 uur. Zoon Anthony en zijn vriend staan donderdag achter gesloten deuren terecht bij de kinderrechter. Uitspraak 9 november.