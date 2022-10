LIVE | OM eist 200 uur werkstraf en voorwaardelijke celstraf tegen Glennis Grace

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg alle ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 44-jarige zangeres van openlijke geweldpleging en daarnaast van mishandeling met voorbedachten rade. Alleen de tenlastegelegde doodsbedreiging kan het OM niet bewijzen.

De zangeres ontkent dat ze iemand heeft bedreigd in de supermarkt, waar eerder die avond haar 15-jarige zoon Anthony zou zijn aangesproken op het roken van een elektronische sigaret. Tijdens de zitting in de rechtbank in Amsterdam werd ze geconfronteerd met bewakingsbeelden van het chaotische incident, waarbij supermarktmedewerkers werden getrapt en geslagen door een groep van vijf volwassenen en twee minderjarigen. De zangeres gaf als eerste een „duw in het gezicht” van de winkelmedewerker en gaf hem een knietje.

Er staan zeven verdachten terecht. Tegen de ex-vriend van Glennis, Dion K. (27), eiste de officier een werkstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijk gevangenisstraf voor geweld, mishandeling en bedreiging. Tegen Anthony’s neef, Jonathan L. (20), is een werkstraf van 200 uur geëist. Reginald K. (51) die als vader van Anthony’s vriend meeging naar de supermarkt, hoorde een werkstraf van 150 uur tegen zich eisen voor openlijk geweld. Mohammed K. (21) krijgt wat justitie betreft 150 uur werkstraf en 2 maanden gevangenisstraf, omdat hij in zijn proeftijd zat.

Batta’s zoon en zijn vriend staan donderdag voor de kinderrechter. De zoon zou met een winkelmandje hebben gegooid en sloeg een medewerker voordat hij uit de winkel werd verwijderd. Volgens Glennis Grace kwam hij met een bebloed gezicht thuis, waarop ze besloot verhaal te komen halen.

De bedoeling van de verdachten was volgens de aanklager om het personeel in te sluiten. „Dit handelen kan echt niet anders worden omschreven dan het overnemen van de Jumbo om daar de dienst uit te maken”, aldus de officier. Volgens de aanklager nam Glennis het initiatief en erkende de zangeres dat op zitting. „Jonge supermarktmedewerkers zijn belaagd. Ze zijn opgejaagd, geslagen, getrapt en achtervolgd terwijl ze gewoon op zaterdagavond aan het werk waren. Dat kan worden gezien als eigenrichting.”

Excuses aangeboden

De zangeres heeft woensdagmiddag in de rechtbank van Amsterdam haar excuses aangeboden aan de medewerkers van het Amsterdamse Jumbo-filiaal die tijdens het geweldsincident in februari gewond geraakt zijn. Ze draaide zich tijdens de zitting om naar de twee jonge mannen die schuin achter haar zaten om sorry te zeggen.

„Ik wil mijn excuses aanbieden en jullie aankijken. Sorry voor hetgeen wat jullie is aangedaan”, zei Grace, terwijl ze de mannen in hun ogen aankeek.

Na het aanbieden van haar excuses raakte de 44-jarige zangeres geëmotioneerd. „Mijn leven staat op z’n kop, een hele slechte film”, zei ze. Ze heeft alle werkzaamheden als zangeres moeten neerleggen vanwege de „cancelcultuur” die heerst. Ze heeft dan ook momenteel geen inkomsten, maar dat zorgt nog niet voor financiële problemen. Ze zei vooral „veel spijt” te hebben. „Kon ik het terugdraaien, dan had ik dat gedaan.”

Tekst gaat verder onder de video. Video: zo bood Glennis Grace haar excuses aan.

Bedreiging

Tegen de winkelmedewerker zou ze hebben gezegd: „Motherfucker, ik snijd je de keel door als je het de volgende keer weer doet”, of woorden van soortgelijke strekking. De zangeres ontkent dat ze iemand heeft bedreigd in de winkel, waar eerder die avond haar zoon Anthony zou zijn aangesproken op het roken van een elektronische sigaret.

Tekst gaat verder onder de video. Video: de aankomst van Glennis Grace bij de rechtbank.

Bekijk ook: OM dagvaardt Glennis Grace voor geweldpleging en mishandeling

’Sla je tanden uit je bek, pannenkoek’

Het geweld en de mishandeling bestond volgens het OM uit het vastpakken en achterna rennen van een of meer Jumbo-medewerkers. Ook zou ze een medewerker tegen het hoofd hebben geslagen en een knietje of trap hebben gegeven.

Op de tenlastelegging van haar ex-vriend Dion K. (27), die geen advocaat heeft, staat onder de noemer mishandeling dat hij een medewerker (meermaals) met de vuist in het gezicht heeft geslagen, een andere medewerker heeft getrapt en of op de grond heeft gegooid en aan diens haren heeft getrokken. Ook hij wordt verdacht van bedreiging. Zo zou hij hebben gezegd: „Als je nog een keer met je tengels aan een jongen van 15 zit, dan pak ik mijn mes en steek ik je oog uit je kop en sla je tanden uit je bek, pannenkoek.”

Tekst gaat verder onder de tekening

Ⓒ Rechtbanktekening Petra Urban

’Ik kom met meer mensen terug. Jullie krijgen allemaal twee kogels door je kop’

Beelden van hun vermeende misdragingen in de supermarkt worden woensdag niet in de rechtbank getoond. In het dossier staat dat Anthony uit de winkel is gezet en vijf keer terugkeerde, zo droeg de rechtbankvoorzitter voor. Op enig moment gooide hij een winkelmandje naar de medewerkers. Hij zou hebben geroepen: „Je weet niet wie ik ben, je weet niet met wie je te maken hebt.” Ook dreigde hij: „Ik kom met meer mensen terug. Jullie krijgen allemaal twee kogels door je kop.”

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ ANP

Video: Glennis Grace spreekt in de rechtbank.

’Moment van totale verstandsverbijstering’

Op de beelden die werden getoond tijdens de zitting is onder meer te zien hoe Glennis een eerste klap uitdeelt en een knietje geeft aan een supermarktmedewerker in het kassakantoor. Op verzoek van de verdediging zijn de beelden van die eerste klap in slow motion aan de rechters getoond, zodat te zien was dat de zangeres met een open hand het hoofd van de winkelmedewerker raakte. Zij noemde dat zelf „een duw in het gezicht.” Glennis zei dat ze dat deed omdat de medewerker haar begon uit te lachen toen zij hem vroeg wat er eerder die avond met haar zoon was gebeurd, toen hij de winkel was uitgezet. Het knietje gebeurde volgens haar in „een moment van totale verstandsverbijstering.”

De advocaten van Glennis Grace benadrukken tijdens het vertonen van de beelden dat er ook goed op te zien is dat de zangeres probeert de ruziënde partijen uit elkaar te trekken. „Ik voelde me verantwoordelijk, vandaar dat ik iedereen weghield”, aldus de zangeres. „Het enige wat ik wilde is dat het niet verder zou escaleren.”

Bloeduitstortingen, schaafwonden en een hersenschudding

De twee Jumbo-medewerkers die betrokken waren bij het geweldsincident, hebben daar bloeduitstortingen, schaafwonden, een hersenschudding en zwellingen aan overgehouden.

Een van de medewerkers had een bloeduitstorting, een gezwollen wang en een schaafwond op de lip. De ander had een bloeduitstorting aan het oog, aan de wang, aan het linkeroor, een hersenschudding en een zwelling op zijn achterhoofd. De man met de hersenschudding kon vijf weken niet werken, vertelde zijn advocaat Richard Korver. De supermarktmedewerkers zijn allebei meerderjarig.