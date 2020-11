Afschuw over bedreigingen Rotterdamse docent om tonen cartoon

„Verschrikkelijk dat een docent moet onderduiken na les over vrijheid van meningsuiting”, vindt Slob. „Dit is volstrekt onacceptabel, politie en onderwijsinspectie zitten er bovenop.”

Ook Kamerleden spreken hun afschuw uit. „Onacceptabel dat de docent na de schandelijke bedreigingen moet onderduiken en de betreffende leerlingen gewoon naar school kunnen gaan”, vindt VVD-Kamerlid Heerema. Hij wil ’opheldering’ van minister Slob. „Dit kan en mag niet gebeuren in ons land.”

PVV-Kamerlid Beertema is niet onder de indruk van de woorden van minister Slob. „Volstaat u met het minder vrijblijvend maken van het vak burgerschapsvorming? Of stelt u alles in het werk om leraren te beschermen en ondersteunen? En hoe dan?”

Ook SP-Kamerlid Kwint uit zijn frustratie, die principieel ligt. „Je kunt je niet schuldig maken aan godslastering.” CU-Kamerlid Bruins: „Docenten moeten zich veilig weten om onderwerpen te bespreken en de samenleving te duiden. Altijd.”

Paty

De bedreigingen lijken verband te houden met de moord op de Franse docent Samuel Paty, die werd vermoord na het tonen van een spotprent van profeet Mohammed tijdens de les. Op het Emmauscollege was de moord afgelopen maanden nog herdacht, zo meldt NRC. De dag erop moest een docent van die school zelf onderduiken. Voor een spotprent die al jaren in de klas hing.

Het prikbord in het lokaal van de docent hing vol met uitspraken van onder meer spiritueel leraar Krishnamurti. Ook hing er een cartoon van Joep Bertrams over de aanslag op satirisch tijdschrift Charlie Hebdo, die in 2015 de Inktspotprijs won. Daarop staat een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd.

Een aantal islamitische meisjes wilde dat de cartoon van het bord zou verdwijnen. Ze zeiden dat de docent zich schuldig maakte aan ’godslastering’. Op internet verscheen daarna een foto van de tekening, stiekem gemaakt door een leerling. Er werd gezegd dat de cartoon als provocatie door de docent zou zijn opgehangen. „Als dit niet heel snel weg wordt gehaald”, schrijft iemand op Instagram, „dan gaan we dit anders aanpakken.” Volgens de politie zijn er ook online bedreigingen tegen de leraar.