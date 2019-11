’Dader 'metromoord' zwierf tien jaar’

Volgens minister Dekker (Rechtsbescherming) is de vermoorde Joost Wolters het slachtoffer geworden van het feit dat Philip O. verder kon ontsporen, doordat betrokken organisaties O. onvoldoende in beeld hadden en niet goed hebben gehandeld. „Dat is uitermate tragisch. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden.”

De zaak werd bekend als de Amsterdamse metromoord. De pijnlijke conclusie van onderzoekers is dat, ondanks pogingen, betrokkenen niet hebben kunnen voorkomen dat Philip O. zijn vreselijke daad kon begaan.

In de twaalf jaar voordat O. op 27 juli 2017 de moord pleegde, was hij veroordeeld voor diverse misdrijven. Uit het rapport blijkt dat het justiële verleden van Philip O. een aaneenschakeling van blunders is geweest. Hij ontliep bijvoorbeeld in 2006 een verplicht opgelegde behandeling voor jeugdigen. In plaats daarvan vertrok hij naar het buitenland.

Signalering in de opsporingssystemen bleef achterwege. Zelfs toen de pleger van de Amsterdamse metromoord later met justitie in aanraking kwam, werd de opgelegde behandeling niet uitgevoerd. Dat gebeurde eveneens niet toen hij jaren later in vrijheid werd gesteld.

Ook in de PI in Vught ging het mis, blijkt uit onderzoek. „Eind februari 2017 kwam O. voorwaardelijk vrij uit de Vughtse gevangenis, waar hij vastzat voor een gewapende overval. In Vught is hij volgens de Inspectie JenV niet goed voorbereid op zijn terugkeer in de maatschappij.”

Zijn problemen en de risico’s zijn daar wel opgemerkt, maar daar is onvoldoende rekening mee gehouden, aldus de inspectie. „Zo wist men dat hij psychiatrische problemen zou kunnen krijgen zonder medicatie en zonder begeleiding.” O. kwam voorwaardelijk vrij zonder dat hij direct begeleid en behandeld zou worden. „Dat kwam doordat er wachtlijsten waren.” Kort daarna pleegde hij de moord.

Minister Dekker constateert dat ’O. tien jaar lang heeft gezworven’. „Tussen straf en zorg, en tussen verschillende hulpinstellingen. Te vaak waren organisaties vooral gericht op hun eigen werkterrein.”

De VVD-bewindsman belooft beterschap. „De samenleving verwacht dat alles op alles wordt gezet door al deze instanties om de maatschappij te beschermen. Dat is terecht. De betrokken instanties doen er alles aan om herhaling zoveel mogelijk uit te sluiten.”