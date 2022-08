Zwaardere buien komen eraan: ’Kans om frisse lucht in huis te halen’

Voor het zo ver is wordt het dinsdag overdag nog 25 tot 30 graden, waarbij het vochtig en dus wat warmer aanvoelt. In de avond verschijnen de eerste buien. Daarbij is kans op onweer en soms kan het even stevig doorregenen. De buien op woensdag pakken volgens Weeronline nog wat zwaarder uit. „Tijdens een intensieve bui kan ook hagel en onweer voorkomen. Omdat de buien zich relatief langzaam verplaatsen, kan op sommige plaatsen ook veel hemelwater naar beneden komen. Vooral in bebouwd gebied kan dit tijdelijk wat wateroverlast opleveren”, aldus Damen.

Bekijk ook: Zo koel je je huis snel af na de hitte

Later deze week begint het geleidelijk verder af te koelen. Naast zonnige perioden worden met een westelijke windrichting ook geregeld buien aangevoerd. Tijdens het weekend is het op het warmste moment van de middag 20 tot 23 graden.

De eerste helft van de nieuwe week verloopt met een vergelijkbaar weerbeeld.