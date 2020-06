Doodstraf Australiër in China wegens drugshandel

De veroordeelde man werd in 2013 opgepakt met 7,5 kilo meth op de internationale luchthaven van Guangzhou. Ⓒ picture alliance / Markus Mainka

GUANGZHOU - In het Chinese Guangzhou is een Australische persoon ter dood veroordeeld vanwege de smokkel van crystal meth. De niet bij naam genoemde persoon werd in 2013 gearresteerd op de luchthaven van de Chinese stad met 7,5 kilo van de drug in de bagage, meldt de Australische zender ABC. China en Australië hebben nog geen commentaar gegeven op de uitspraak.