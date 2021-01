Flink pak sneeuw zorgt voor code geel in Limburg en Oost-Brabant

Afgelopen nacht trokken winterse buien vanaf de Noordzee over het land. Hierbij viel regen, hagel en (natte) sneeuw bij temperaturen rond of net boven het vriespunt.

In de kustregio’s werd het zeer lokaal kortstondig wit, maar smolt hagel en sneeuw weer weg. Landinwaarts waren de buien iets minder fel, maar bleef de sneeuw wel beter liggen. Vooral in Limburg en helemaal in het oosten van Brabant is op veel plaatsen een sneeuwdekje ontstaan van enkele centimeters. In Limburg ligt op verschillende plaatsen 3 tot 5 centimeter sneeuw en in het zuiden is lokaal een pak van 7 tot 10 centimeter ontstaan.

Ook komende uren komen nog enkele winterse buien voor, waarbij het lokaal een beetje wit kan worden.

