Duizenden toeslagendossiers per ongeluk te vroeg vernietigd

Deze stukken zijn tussen 2009 en 2012 in het archief geplaatst. Toeslagendossiers worden na twaalf jaar vernietigd, voor de Belastingdienst geldt een termijn van zeven jaar. Die kortere termijn is onterecht ook bij deze dossiers aangehouden. Mogelijk zijn er nog wel „overeenkomstige dossiers” uit de tijd dat de mensen nog bezwaar maakten tegen beslissingen over hun toeslagen. Dat wordt nog nagekeken.

In de dossiers zitten stukken die de rechtbank aan de afdeling Toeslagen heeft gestuurd, maar ook de rechtbank vernietigt stukken na enige tijd. Van Huffelen probeert nog wel openbare informatie te betrekken bij de herbeoordeling van ouders. De getroffen ouders worden benaderd door hun contactpersoon bij de afdeling Toeslagen. „Voorop staat dat, indien informatie in dossiers die nodig is voor een herbeoordeling ontbreekt doordat de Belastingdienst/Toeslagen deze onjuist bewaard heeft, ouders altijd het voordeel van de twijfel zullen krijgen”, schrijft Van Huffelen.