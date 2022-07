Binnenland

Niet iedereen blij met overnachting staatssecretaris in nachtopvang: ’Een slaapfeestje’

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloot om voor een ’werkbezoek’ - zonder zijn identiteit te onthullen - te blijven slapen in een nachtopvang in Den Bosch. Makkelijk vond hij het niet, zo schrijft hij in een bericht op LinkedIn. Toch oogste hij naast lof ook v...