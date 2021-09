Buurt schrikt van zwaargewonde vrouw en kind in woning: ’Er bleef maar politie komen’

Binnenland

Man zakt met steekwonden op straat neer in Vaals: verdachte (40) opgepakt

Bij een steekpartij in het Limburgse Vaals is woensdagmiddag rond kwart voor drie een man ernstig gewond geraakt. In een woning werd meerdere keren op hem ingestoken, meldt de politie. Het slachtoffer is op straat in elkaar gezakt.