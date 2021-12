’2022 start direct met kans op hooikoorts’

Na een kerst waarin het in grote delen van het land winters was warmt het de komende dagen sterk op. Het wordt dag en nacht zeer zacht, voorspelt Van Wezel van Weeronline. „Zelfs de minima komen op 30 en 31 december uit boven 10 graden en overdag wordt het lokaal mogelijks zelfs 15 graden. In de periode van 25 december tot en met 4 januari is in ons land nog nooit een temperatuur van 15 graden of meer gemeten.”

Door de warmterecords kunnen elzen en hazelaars al snel tot bloei komen. „Op oudjaarsdag neemt de neerslagkans af en op nieuwjaarsdag is de kans op droog weer groot. Dit betekent dat de hoeveelheid pollen van de els en hazelaar in de lucht dan toe kan nemen.”

Van Wezel adviseert mensen die gevoelig zijn voor pollen, medicatie op orde te hebben en het ’hooikoortsweerbericht’ in de gaten te houden. „Vanaf zondag keert de wisselvalligheid terug en zal regen de lucht vaak schoonspoelen, maar tijdens droge dagdelen kan het boompollen wel klachten veroorzaken. Het blijft in de eerste week van 2022 zacht, maar niet meer zo zacht als rond de jaarwisseling.”