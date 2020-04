Burgemeesters: we gaan handhaven, er is geen excuus meer

„Er is geen excuus meer. Er is nu zo vaak gewaarschuwd dat niemand nog verrast kan zijn als hij een boete oploopt voor het negeren van coronamaatregelen”, aldus Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. „Een wandelingetje in de buurt mag best, met zijn tweeën en op 1,5 meter afstand van elkaar. Maar laat traditionele paasuitjes dit jaar nou achterwege. Niet naar de meubelboulevard, niet naar tuincentra, geen tochtjes gaan maken. Zoek elkaar niet op, blijf thuis.”

Vorig weekeinde was er overlast van groepen motorrijders en wielrenners. Voor komend weekeinde zijn veel populaire toeristische routes daarom verboden gebied en zal er extra op dergelijke groepen worden gelet. „Motorrijders die zeggen dat ze niet gaan luisteren bezorgen hun sector een heel negatief imago, terwijl de meesten zich wel aan de regels houden. En wie denkt: ik ga alleen een tocht rijden moet zich realiseren dat er toch weer groepen ontstaan als iedereen zo redeneert”, zegt Bruls.

De burgemeesters hebben afgesproken dat elke regio zijn eigen maatregelen neemt tegen te grote drukte bij winkels. „Daar is bijna iedereen wel van goede wil en gebeurt het meestal per ongeluk dat er groepen ontstaan. Dan is even ingrijpen meestal voldoende, want je moet onder deze omstandigheden ook accepteren dat dingen nou eenmaal gebeuren”, vindt Bruls. „Maar bijvoorbeeld jongeren die nog steeds denken dat corona niet hun probleem is en die lak hebben aan alle zieken en doden, die komen daar niet meer mee weg. De kleine groep die het nu nog niet begrijpt, pakken we aan.”