De Jonge: snel 1500 ic-bedden

Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagmiddag na de ministerraad. Volgens de minister wordt er met man en macht gewerkt om de ic’s voor te bereiden op een grote corona-toestroom. „Daar doen we alles aan”, zegt De Jonge. „We zijn meer personeel aan het opleiden en schaffen meer beademingsapparatuur aan.”

Ook wordt de planbare zorg nu afgebouwd en zijn ziekenhuizen bezig om meer ic-plekken te regelen. De eerste slag daarin kan snel, zegt De Jonge. „De opschaling naar 1500 bedden kan op een heel korte termijn”. Maar, voegt de minister daaraan toe: „Verdere opschaling kost nog enkele weken. En die is deels ook afhankelijk van de levering van apparatuur.” Dat gaat vooral om beademingsapparaten. Die worden vooral in het buitenland geproduceerd. Nederland heeft apparatuur besteld, maar De Jonge wil ook dat op ’de kortst mogelijke termijn’ Nederland zelf beademingsapparatuur gaat produceren.

Volgens de CDA-minister zijn ziekenhuizen bereid om ic-patiënten uit Brabant over te nemen. In die provincie zijn met afstand de meeste patiënten, andere ziekenhuizen moeten helpen om ervoor te zorgen dat de ic-afdelingen in de zuidelijke provincie niet overbelast raken.

Mondkapjes

Er komt volgens De Jonge toch geen wet om mondkapjes in te vorderen. De donderdag teruggetreden minister Bruins zegde dat woensdag na aandringen van GroenLinks-fractieleider Klaver nog toe in de Tweede Kamer. Het kabinet blijft wel deals maken met bedrijven om te zorgen voor nieuwe mondkapjes, zoals het dat de afgelopen tijd ook al deed. Zo’n vorderingswet zal, zo verwacht het kabinet nu, niet snel het gewenste resultaat opleveren.