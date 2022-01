Premium Het beste van De Telegraaf

27 landen met hetzelfde doel, maar andere belangen Analyse: Brussel stevent af op ultiem compromis

De turbinevloer van de Kerncentrale Borssele. Ⓒ ANP / HH

De Europese Unie wil koste wat het kost klimaatneutraal worden in 2050. Op papier zijn lidstaten het eens over dit doel, maar over de weg naar deze groene toekomst heerst grote verdeeldheid. De moeizame discussie over de rol van kernenergie en aardgas vormt slechts de amuse van een zevengangendiner.