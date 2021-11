LIVE | Politie pakt vijf mannen op na oproep tot rellen in Lopik en Roermond

Binnenland

Burgemeester Aboutaleb: ’Bommeldingen op avond van rellen om politie af te leiden’

In de aanloop naar de rellen afgelopen vrijdagavond in het centrum van Rotterdam was er geen enkel signaal dat wees op „georkestreerd geweld.” „Anders hadden we hier met meer troepen gestaan. We hebben het niet op de juiste wijze ingeschat.” Dat zei burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag in de gemee...