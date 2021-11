LIVE | Prinses Beatrix heeft boosterprik al gehad

Royals

Prinses Delphine wil familieleden niet verplichten om dansshow te kijken

Prinses Delphine denkt niet dat de Belgische koninklijke familie massaal voor de tv gaat zitten om haar verrichtingen in de Vlaamse versie van Dancing with the stars te volgen. „Iedereen heeft heel volle agenda’s en ik weet dat dit niet meteen een prioriteit is. Ik zou in ieder geval niemand verplic...