’We snappen niet hoe dit beest van pure cyanide kan leven’

De minuscule maar goed bedeelde Brookesie nana kameleon. Ⓒ Foto Frank Glaw

Antananarivo - En weer is er een nieuwe diersoort ontdekt op Madagaskar. Ook al is de Brookesie nana, een piepkleine kameleon, hij telt mee. Er is geen eiland dat zo tot de verbeelding spreekt als Madagaskar, een land waar ondanks het razendsnel verdwijnende regenwoud elk jaar tientallen nieuwe diersoorten worden ontdekt. Het leeuwendeel van deze eilandbewoners komt alleen hier voor, van geel-zwart gestreepte muisachtige nachtdiertjes met stekels en maki’s die alleen cyanide-houdende bamboescheuten eten tot kameleons zo klein als je vingernagel of zo groot als een huiskat.