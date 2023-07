Bekendste verdachte Brusselse aanslagen Abdeslam schuldig aan terroristische moord

Bij de zelfmoordaanslagen op de nationale luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek op 22 maart 2016 kwamen 36 burgers om. Ook drie daders lieten het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen werd opgeëist door de terroristische beweging Islamitische Staat.

Parijs

In november 2015 had dezelfde terreurcel toegeslagen in Parijs, waar 130 doden vielen. Abdeslam blies zich niet op, zoals wel de bedoeling was geweest, en keerde terug naar Brussel. Hij werd opgepakt vlak voor zijn kompanen in Brussel in actie kwamen en kreeg uiteindelijk in Frankrijk levenslang. Omdat hij dus op het moment van de Brusselse aanslagen vastzat, vroeg zijn advocaat in dit proces, tevergeefs, om vrijspraak.

Vier beklaagden zijn vrijgesproken voor terroristische moord. Drie werden wel veroordeeld voor andere aanklachten. De straf voor de veroordeelden wordt in september bepaald. Op terroristische moord staat levenslang.

