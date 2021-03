Gedumpte gehandicapte man (25) Rijswijk heeft Duitse nationaliteit

Een voorbijganger vond de onderkoelde man in een rolstoel op de Burgemeester Elsenlaan, in de nacht van 9 op 10 februari. Door zijn handicap kon de man niet communiceren, ook kon hij zich niet zelf verplaatsen. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich. Wel werd bij hem een briefje gevonden waarin stond dat zijn moeder niet meer voor hem kon zorgen, zijn familie dakloos was en dat hij daarom werd achtergelaten.

Het onderzoeksteam deed meerdere getuigenoproepen om in contact te komen met zijn familieleden, om de mogelijkheden voor hulpverlening te bespreken. Ook kreeg de politie tips van mensen die de achtergelaten man eerder hadden gezien in gezelschap van zijn familie.

De man verblijft nu in een Nederlandse zorginstelling. Waarschijnlijk wordt hij ondergebracht in een zorginstelling in Duitsland.