FvD’er Van Haga neemt afstand van vergelijking met oorlog

Daarnaast maakte FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen vorige week een vergelijking tussen de quarantaineplicht voor reizigers uit risicolanden en de vervolging van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

CU-Kamerlid Mirjam Bikker vroeg Van Haga donderdag hoe hij kijkt naar de vergelijkingen tussen de coronacrisis en de oorlog. „Dat is niet met elkaar te vergelijken”, reageerde Van Haga. „Ik vind het om meerdere redenen onverstandig om dat te doen. Het is een ongelooflijk pijnlijke kwestie voor heel veel mensen. Heel veel mensen hebben dingen in de oorlog meegemaakt of gevochten. Mijn familie heeft ook gevochten in de oorlog aan Engelse kant.”

Volgens Van Haga, woordvoerder in het coronadossier, is het ’totaal onnodig’ om deze mensen pijn te doen. Hij stelt wel dat er politiek moet worden gevochten voor de vrijheid. „Maar daarbij is deze vergelijking niet nodig.” Woensdag liet senator Theo Hiddema zich bij BNR al kritisch uit over de gewraakte bevrijdingsposter. Hij noemt het ’stom, heel stom’.

De partijprominenten gaan daarmee in tegen voorman Thierry Baudet. Hij vond de vergelijking op de poster terecht: „Al decennia politiseren onze tegenstanders de oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt? Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie.”