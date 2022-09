Ollongren steggelde met Wiebes over dichtdraaien Groningse gaskraan

Ollongren steunde het besluit van Wiebes om de Groningse gaskraan helemaal dicht te draaien, maar zij plaatste begin 2018 wel kritische kanttekeningen. „Het leek mij wel dat we er goed over moesten nadenken dat we nog meer afhankelijk dreigden te worden van Russisch gas”, zegt Ollongren vrijdag bij haar verhoor voor de enquêtecommissie.

„En een ander punt was dat er geen een-op-eenrelatie was tussen geen gas winnen en geen versterking”, aldus Ollongren. Daarmee doelt ze erop dat het volgens haar niet zeker was dat de versterking van huizen fors goedkoper zou uitpakken als de gaswinning zou stoppen. „Daar heb ik aandacht voor gevraagd. Ik heb gezegd dat het te rooskleurig was als je denkt dat het zó veel gaat schelen in de versterking.”

Volgens Ollongren rekende Wiebes erop dat mogelijk 4200 huizen niet meer versterkt hoefden te worden als de gaskraan dicht zou gaan. „Daar werd een bedrag van 1,9 miljard euro aan gekoppeld”, zegt Ollongren. „Maar dat was heel erg tentatief. We hebben toen gezegd: dat moeten we beter gaan uitzoeken.”

Opmerkelijk

Dat in de ministerraad over dit soort concrete bedragen werd gesproken, is opmerkelijk. Toen Wiebes begin 2018 bekendmaakte de gaskraan dicht te draaien, zei hij namelijk dat het hem niet om het geld te doen was. „Dit is niet een dag voor de financiën, maar voor de veiligheid”, sprak Wiebes heroïsch. Door het stoppen van de gaswinning droogden de gasinkomsten weliswaar op, maar de verwachting was dus ook dat er flink bespaard zou worden op de versterking van huizen.

Commissielid Barbara Kathmann (PvdA) spreekt tijdens het verhoor over een ’licht dispuut’ tussen Ollongren en Wiebes. Dat er een meningsverschil was, bevestigt de D66-bewindsvrouw.

Ollongren bekritiseert ook de ’technocratische aanpak’ bij de versterkingsoperatie in Groningen. „Je moest een heel jargon kennen om te begrijpen waar het over ging. Terwijl als je er goed naar kijkt, het maar om één ding gaat: mensen, en hun thuis. En hoe je als overheid kon helpen om duidelijkheid te geven. De technische benadering leidde tot grote verschillen die niet goed uitlegbaar waren.”

’Wishful thinking’

Topambtenaar Chris Kuijpers van Binnenlandse Zaken, die onder Ollongren werkte, sprak vrijdag eerder op de dag bij de commissie over ’wishful thinking’ rond het besluit om te stoppen met de gaswinning. Hij ging er niet in mee dat slechts een paar duizend huizen versterkt hoefden te worden als de gaskraan dicht zou gaan. „Dat lijkt me zeer optimistisch en ook niet realistisch”, citeerde Kuijpers een mail van een collega aan hem. De ambtenaar kreeg gelijk, want in de huidige versterkingsoperatie wordt gerekend met mogelijk 27.000 gebouwen.

Het is voor het eerst dat de enquêtecommissie een zittende minister onder ede heeft verhoord. Ollongren is nu minister van Defensie. Van 2017 tot 2021 stond ze aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij ze zich bemoeide met de versterkingsoperatie.

Henk Kamp

De parlementaire enquêtecommissie gaat maandag verder met het verhoren van hoofdrolspelers in de Groningse gaswinning. Die dag wordt opnieuw oud-minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) ondervraagd. Kamp besloot om de gaswinning in 2013 naar recordhoogte op te schroeven, terwijl de toezichthouder juist had geadviseerd om de winning te verlagen vanwege het risico op aardbevingen.