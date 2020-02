Kamer van 360 jaar oud herontdekt in Westminster

Volgens BBC was geschiedkundige Liz Hallam Smith plattegronden van het paleis aan het doorbladeren toen zij ontdekte dat er een kamertje verborgen moest zijn. De toegang bleek inmiddels te zijn afgesloten met een stenen muur.

Volgens de Britse nieuwszender werd de doorgang in 1660 gemaakt voor de kroning van Charles II. Het zou ervoor gezorgd hebben dat gasten van de kroning naar het banket, in het aangrenzende pand, konden. Het kamertje was tot 1851 in gebruik, daarna werd het afgesloten.

De kamer werd volgens BBC al in 1950 herontdekt, toen men bezig was schade, door bombardementen, te herstellen. Toch zou het weer in de vergetelheid zijn geraakt.

Verrassing

Nu is het kamertje weer ontdekt. Er was zelfs een verrassing in de kamer: een bouwvakker die het kamertje had afgesloten, had er zijn naam op de muren achtergelaten. Ook heeft hij destijds laten weten van donker bier te houden:

“This room was enclosed by Tom Porter who was very fond of Ould Ale,” staat op de muur geschreven. Ⓒ AFP

De geschiedkundige zegt in gesprek met de nieuwszender verrast te zijn: „Het toont aan dat het paleis van Westminster nog veel geheimen verbergt.” Ook Lindsay Hoyle, van het Britse lagerhuis, is erg enthousiast: „Het is ongelooflijk om je voor te stellen dat deze doorgang door de eeuwen heen door zoveel belangrijke mensen is gebruikt.”