Sam (25) krijgt bierglas in gezicht nadat hij opkomt voor meisje in café: ’Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn’

Door Arne Franck Kopieer naar clipboard

Een weekendje met vrienden in Brugge eindigde voor Sam Coli uit Leiden (25) vorig jaar in een nachtmerrie. Ⓒ Nieuwsblad, aft, if

BRUGGE - Een weekendje met vrienden in Brugge eindigde voor Sam Coli uit Leiden (25) op 27 februari vorig jaar in een regelrechte nachtmerrie. In een café op de Eiermarkt sloeg een dronken Pool een groot bierglas in zijn gezicht kapot. „En dat alleen omdat ik was opgekomen voor een meisje dat hij lastigviel”, zegt de twintiger zuchtend. Zijn aanvaller kwam niet opdagen in de Brugse rechtbank en riskeert veertig maanden cel.