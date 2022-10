Premium Het beste van De Telegraaf

De Bevers zijn terug: ’Oma is de held van de flat en loopt als koningin door de supermarkt’

Door Patricia Cortie

Kees Stevens (r.) en John de Bever. „We worden nu ineens wel uitgenodigd voor rode lopers en premières.” Ⓒ Tom Cornelissen

Kees Stevens, de man en manager van John de Bever, geniet nu zelf een sterrenstatus. In hun reallifesoap De Bevers staat ook hij volop in de belangstelling. „Het is toch niet te geloven! Ik vind het echt superleuk. De serie is een soort spiegel van je leven. Mijn oma is nu de held van haar flat.”