Groep van 10.000 burgers leeft in armoede door overheidsfout toeslagen

Dat blijkt uit een Kamerbrief van onder meer minister Schouten (Armoedebeleid). Die brief volgt op een verhaal van NRC over een groep van ruim 5000 mensen die in armoede leeft door een overheidsfout. Het gaat om een specifieke groep: stellen die samenleven, waarvan de een geen inkomen heeft en de ander leeft van een uitkering of een heel laag salaris, waardoor ze samen onder de bijstandsnorm voor paren leven.

Om dat verschil goed te maken, krijgen ze via de gemeente een extra bedrag om dat verschil te overbruggen. Maar vanaf dat moment gaan de regels tegen elkaar inwerken, ten koste van de burger. Door de extra uitkering van de gemeente gaat iemands inkomen namelijk omhoog. En dat zorgt er weer voor dat ze een deel van de toeslagen die ze krijgen, moeten terugbetalen. Het gevolg is dat ze grote kans op schulden en armoede hebben.

Het probleem speelt al langer, en is eerder aangekaart door de Nationale Ombudsman, maar het lukt het kabinet niet om oplossingen te vinden, omdat die weer ten koste zouden gaan van een grotere groep burgers. Schouten zoekt het daarom nu in belastingvrije uitkeringen via de gemeenten, in elk geval voor een deel van de getroffen groep. Voor een ander deel werkt ook deze oplossing niet, waardoor het kabinet nog op zoek moet naar een andere uitweg.