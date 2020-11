Vlaamse minister bedreigd na kritiek op Turkse moskeeën

De minister van de Vlaams-nationalistische N-VA sprak op Facebook harde woorden over de Belgische moskeeën van Diyanet, een Turkse overheidsorganisatie. Die dienen als ’de antennes van het Erdogan-regime’, schreef ze.

Demir kreeg daarop per e-mail, in het Turks, te verstaan dat ze zou worden verkracht als ze haar mond niet verder zou houden. „Zowel de timing als de gebruikte taal doet sterk vermoeden” dat de dader boos is over Demirs uitlatingen over de moskeeën, zegt haar staf.

De politie houdt het huis van de minister in de gaten en onderzoekt de zaak.